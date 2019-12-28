【意甲】38歲伊巴謙重返AC米蘭救亡　與C朗交鋒令球迷期待 (19:38)

暫列聯賽榜第11位的AC米蘭，今季銳意改革但成績平平，早前更宣布換帥，但未見起色。由於在明年1月轉會窗可供選擇的射手不多，因此曾效力球隊伊巴謙成為目標之一。伊巴謙曾於2010/11球季，由巴塞隆拿外借至AC米蘭，其後正式加盟並領軍奪得意大利超級盃冠軍。相隔7年再戰意甲，這名曾效力祖雲達斯及國際米蘭等其餘意甲球會的射手稱：「我一直尊重AC米蘭這球會和這個城市，這亦是我加盟的原因。我會與新隊員並肩作戰，並努力達成球隊訂下的目標。」

上月宣布離開洛杉磯銀河並回復自由身後，伊巴謙一直被指將重投意甲，包括博洛尼亞等球會均被指有意爭奪這名球星。然而在落實加盟AC米蘭後，紅黑軍團的球迷未如預期般雀躍，有人質疑伊巴謙是否可應付頻密的賽程，亦有球迷稱期待伊巴謙與祖雲達斯射手基斯坦奴朗拿度交鋒。伊巴謙將於下月2日體測，若通過將正式加盟球隊，最快明年1月5日於聯賽迎戰森多利亞時披甲。

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