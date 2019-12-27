【英超】阿古路勢率曼城攻狼隊　哥帥：他與朗拿度及羅馬里奧同級數 (22:39)

狼隊vs.曼城 now611/621台 明晨03：45直播

阿古路自11月23日英超主場挫車路士後，因傷至上周六輕取李斯特城的補時階段才復出，在他缺陣期間，曼城各項賽事4勝2和1負，估計明晨碰狼隊時，主帥哥迪奧拿將續以「主耶穌」加比爾捷西斯掛帥。

哥帥仍稱讚阿古路道：「他既謙卑又有趣，願接受他人意見，有些大名鼎鼎的球星不會這樣。」哥帥續指阿古路擁有禁區內的埋門觸角，「像我認識的朗拿度、羅馬里奧及伊度奧。阿古路是我見過的其中一個最不可思議的前鋒。但美斯始終是高一點的」。阿古路目前與「主耶穌」同在英超入9球，落後領前射手榜的李斯特城鋒將占美華迪8球。

此外，曼城中場大衛施華今季結束後離隊，哥帥稱未有簽入新兵作為替補的想法，因他認為貝拿度施華可頂上，而且有菲爾科頓、根度簡及奇雲迪布尼等中場可用，但哥帥仍說：「這是現在的想法，看看季尾情况再決定好了。」

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