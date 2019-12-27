【國足】完成換帥最後面試　傳李鐵內定當選　其餘二人屬陪襯 (19:46)

中國隊上月中在世界盃亞洲區外圍賽不敵敍利亞隊後，納比憤而辭職，中國足協就繼任人展開遴選工作，而李鐵、李霄鵬和王寶山則成為候選人。當中最年輕、42歲的李鐵，本月中以暫代教練身分率隊出戰東亞盃，雖然不敵日、韓，但總算保住擊敗港足的「底線」。

最後一輪原定今日在北京進行，周二臨時通知提早一天；3名候選人分別進行面試後，專家小組會將決定向中國足協報告。雖然《新浪體育》昨稱不存在內定一事，但不少內媒一早指出李鐵獲聘只欠官宣，預計最遲元旦日公布，而中國隊將在下月5日展開集訓，備戰3月26日的世盃外賽事。

另有報道指，現執教中超河南建業的王寶山並不想競逐帥位，但收到暗示要「讓競聘看起來更像競聘」。

在公布帥位花落誰家前，中國足協已開始挑選教練團成員，據報將有兩名外籍助教輔助欠缺國際賽經驗的李鐵，包括現任中國隊技術總監的雲佩維特（Chris Van Puyvelde），另一名為前英格蘭隊教練團成員。

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