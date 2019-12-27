【港超轉會】傑志公布3將加盟　再簽韓籍後衛　高美斯4度效力港超隊 (16:17)

傑志現於港超6戰10分暫列第5，落後榜首富力R&F達9分但踢少兩場，加上高級組銀牌衛冕失敗，下半季銳意捲土重來。球會在下周一（30日）主場對香港飛馬前，宣布新球員加盟。26歲的韓籍中堅朴俊炯，身高1.89米，曾到葡萄牙聯賽的維塞烏學院、葡萄牙體育會等隊學法，上季回國加盟韓職豪門水原三星藍翼，但上陣次數不多，他已通過體測將披上傑志6號球衣。他亦繼金東進及金奉珍後，近年第3名加盟「藍鳥」的韓籍後衛。

綽號「Mr.Right」、32歲的高美斯，由2016年開始征戰港超，曾效力南華、香港飛馬及冠忠南區，今次加盟傑志是他第4支效力的港超球會，將穿上18號球衣，他亦曾在2017年賀歲盃以借將身分為傑志上陣一場。而去年曾代表港足U23參加雅加達巨港亞運的安永佳，可任前鋒、翼鋒及左閘，他已在美國完成學業返港，將於明早歸隊操練。

3人待轉會窗重開，才能註冊球員手續，換言之未能趕及下周一為傑志上陣。傑志主教練施利斯高域表示，新球員加入後，期望有更充足實力應付下半季港超及亞洲賽雙線作戰，爭取在2月尾亞協盃外圍賽出線。

而傑志另一射手洛迪古斯，將由99號球衣，改披上周與傑志解約、巴西籍射手盧卡斯原有的9號球衣。盧卡斯如無意外將加盟港超另一支前列球隊，並已隨隊跟操。至於昨日宣布已跟和富大埔達成解約協議的辛祖，則透露曾收到富力R&F和東方龍獅的聘約。

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