【英超】利物浦大勝拋離李城13分　法明奴梅開二度　阿諾特兩傳一射 (17:15)

英超榜首大戰在當地時間拆禮物日尾場上演,「一哥」利物浦作客賽前少10分排第2的李城。紅軍先在31分鐘反客為主,阿諾特斬遠柱,法明奴頭槌攻門得手,半場領先。

不過,第2球要待至71分鐘,阿諾特開出左路角球,蘇恩古禁區內犯手球,球證直指12碼點,入替僅1分鐘的占士米拿操刀中鵠,近兩季主射極刑未失手。阿諾特其後先在74分鐘再次助攻法明奴,後於78分鐘錦上添花,射成4:0。紅軍今季「雙殺」李城,賽後18戰得52分,拋離已多踢英超半程19戰的的李城13分,追平英超史上同期最大領先幅度。曼聯在1993/94年球季同期同樣領先13分,最終封王。

與4個入球均有關係的阿諾特,入波後模仿麥巴比招牌「交叉手」動作,更在twitter寫道「所有麥巴比做到的事...#YNWA(You'll Never Walk Alone)」。而麥巴比近日在twitter亦讚好一個比較二人的貼文,兩名年輕球員的交流惹人好奇。紅軍近日的確被傳對麥巴比感興趣,不過主帥高普曾直言法國籍球員叫價過高。

Anything Mbappe can do... 😂🔴 #YNWA pic.twitter.com/adhMFapNsQ

— Trent Alexander-Arnold (@trentaa98) December 26, 2019