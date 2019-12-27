【英超】利物浦大勝拋離李城13分　法明奴梅開二度　阿諾特兩傳一射 (17:15)

英超榜首大戰在當地時間拆禮物日尾場上演，「一哥」利物浦作客賽前少10分排第2的李城。紅軍先在31分鐘反客為主，阿諾特斬遠柱，法明奴頭槌攻門得手，半場領先。

不過，第2球要待至71分鐘，阿諾特開出左路角球，蘇恩古禁區內犯手球，球證直指12碼點，入替僅1分鐘的占士米拿操刀中鵠，近兩季主射極刑未失手。阿諾特其後先在74分鐘再次助攻法明奴，後於78分鐘錦上添花，射成4：0。紅軍今季「雙殺」李城，賽後18戰得52分，拋離已多踢英超半程19戰的的李城13分，追平英超史上同期最大領先幅度。曼聯在1993/94年球季同期同樣領先13分，最終封王。

與4個入球均有關係的阿諾特，入波後模仿麥巴比招牌「交叉手」動作，更在twitter寫道「所有麥巴比做到的事...#YNWA（You'll Never Walk Alone）」。而麥巴比近日在twitter亦讚好一個比較二人的貼文，兩名年輕球員的交流惹人好奇。紅軍近日的確被傳對麥巴比感興趣，不過主帥高普曾直言法國籍球員叫價過高。

至於談及現時的優勢，高普則希望降溫：「這純粹是和一支好球隊的對賽，並不能決定什麼。改變的只是數字，之前是10分、11分，現在是13分，我們對此沒有感覺，不會去想，賽前也不會去談。」利物浦將於下周一（30日）凌晨主隊迎戰狼隊，李城後日（29日）凌晨則接戰主隊韋斯咸。

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