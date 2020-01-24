【英超】普巴擔正攻紐卡素　曼聯「快車」途程470英里　列強中最長　 (21:57)

曼聯vs.紐卡素 now621台 明晨01：30直播

曼聯本月初在「曼市打吡」作客擊敗曼城後，只能主場打和愛華頓及作客不敵屈福特，兩仗共失4分，18戰僅25分，未計其他「拆禮物日」賽果，至少落後第4位車路士7分。為爭來季歐洲賽資格已不容再失，首要解決是面對主守球隊時如何破密集。中場連格認為問題在於球員信心不足。然而，「紅魔」今季聯賽主場戰績一般，僅4勝4和1負，得勝率僅44.4%。反觀紐卡素近5仗3勝1和1負，包括主場2：2逼和曼城，有力繼首循環1：0挫曼聯後，再令「紅魔」失分。

而有英國傳媒計算，在英超聖誕新年快車賽期 ，曼聯在傳統Big 6球隊之中，最長途跋涉的球隊，由主場對紐卡素，之後作客般尼及阿仙奴，來回合計469.6英里，較其餘5隊多200至300英里。反觀車路士及曼城，連日行程只得140.8英里及153.2英里。

曼聯領隊蘇斯克查，則將改善攻力的希望，放在養傷近3個月、上仗復出的保羅普巴身上：「他上仗入替後表現非常出色，為球隊帶來優勢，我可能會在對紐卡素放他正選上陣。普巴可出任中場多個位置，他是世上最好的全能中場，他的回歸對球隊實在太好了。」蘇帥承認，球隊今季表現低於預期，當下只能團結一致，汲取經驗盡快重返正軌。

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