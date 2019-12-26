【英超】李城榜首大戰迎紅軍　羅渣士冀破舊主不敗身 (21:15)

李斯特城vs.利物浦 now611/621台 明晨04：00直播

利物浦目前17戰得49分高踞英超榜首，今季在聯賽未嘗一敗，對上一次敗陣要數到今年1月3日作客曼城，該仗以1：2敗走後，迄今跨季34場不敗。不過李城今季在不被看好下，以「黑馬」之姿壓過盟主曼城暫居次席，踢多一場下較利物浦少10分。明晨倒戈的羅渣士，直言目標是終結舊東家的不敗紀錄：「作為教練，你深知紀錄總有完結之時，何不去爭取做到這事？」

至於利物浦主帥高普，賽後竟為爭標勁敵之一的曼城抱不平。曼城將在48小時內連賽兩場，先是周六凌晨作客狼隊，兩日後再主場對錫菲聯，高普直斥如此安排形同犯罪：「當然有問題，沒有領教會對拆禮物日作賽有異議，但安排在（當地時間）27日及29日等同犯罪。沒理由要球隊在少於48小時內再比賽，這是連運動教學也無法挽救的事。」

事實上，利物浦亦正經歷地獄賽程，本月內迎來英超、歐聯、足總盃及世冠盃共9場賽事；而曼城則有8場，更要先後惡鬥曼聯、阿仙奴及李斯特城。

軍情方面，在世冠盃觸傷足踝韌帶的阿歷士張伯倫與法賓奴泰華利斯等，明年才能再為利物浦披甲。李城翼鋒哈維班尼斯足踝亦有傷，明晨上陣成疑。

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