【高級組銀牌】理文3：0大勝晉決賽　大埔兩將半場傷出　主帥領紅 (19:47)

上季打入銀牌決賽的大埔，開賽僅10分鐘，已有後衞廖偉業右肩膊落地受傷而退下火線，並需即時包紮繃帶。36分鐘，形勢佔優的理文先開紀錄，鄭兆均射門被大埔門將陸平中擋出不遠，亞哥斯達補中得手，替理文領先1：0。大埔及後禍不單行，陸平中一次出迎與鄭兆均相撞觸傷膝蓋，經一段時間治療後，雖一度繼續作賽，但最後還是需由後備門將何銳入替。由於大埔兩名球員在場內長時間治理，令上半場補時長達10分鐘。

換邊後雙方互有攻門，80分鐘，此前連番失黃金機會的理文前鋒基華尼頓終為球隊攻入第2球，但大埔職球員因認為這入球越位在先，向球證激烈投訴，主教練馮凱文及前鋒辛祖各被一面黃牌，及後馮凱文踢水樽，再被罰黃牌下領紅被逐。完場前基華尼頓傳中予沙普夫埋齋，理文終以3：0大勝，將於明年2月9日在旺角場與東方東獅爭奪今季首項錦標。

理文近3仗皆保持不失球，主教練陳曉明賽後表示，在兩名主力、射手尼迪利及後衛列斯奧因傷缺陣，經歷傷病潮下，球隊近期改變戰術沉着應戰，踢出團隊的打法，「在2019年最後一仗有個最好的完結」。他續道，理文今季經歷很多高低，上半年在上季時有很多艱難及互相懷疑的低潮，感激球員對他的信任，「現在只是準決賽，去到2020年，當對手不再當理文是弱隊時，會多加提防，因此我們要繼續進步」。他又指，雖仍有外援名額，但現時球隊表現穩定，會再考慮季中是否需要增兵。

至於大埔射手辛祖賽後透露，今仗是他在「綠戰士」最後一仗，遺憾未能協助球隊晉級。原定合約至明年2月初的他稱，已跟大埔達成解約協議，首選是留在香港，並透露收到富力R&F及東方龍獅的聘約，但會考慮各聘約後再作決定。

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