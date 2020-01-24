【年度總結】新華社評年度中國十佳運動員　女排大熱居首　涉禁藥泳將孫楊排第5 (18:31)

孫楊在今年中國十佳運動員排第5，雖然他今年在世界賽包辦200米及400米自由泳兩金，但佳績被禁藥風波蓋過。孫楊因去年涉拒絕藥檢違反禁藥條例，國際體育仲裁法庭上月舉行聽證會，料最快明年1月中才有判決，一旦罪成可被重判禁賽8年。這名話題人物在游池外亦風波不斷，包括在世界賽被其他國家泳手拒絕合照，他其後內地網上節目挑釁賀頓（Mack Horton）等對手：「你們游得再快一點，就能喝到我美味的洗腳水。」

至於第1位的中國女子排球隊今年在世界盃11場全勝衛冕，第5次封后，超越古巴成為歷來贏得世界盃次數最多的球隊，加上三奪奧運及兩奪世界賽，在三大賽上共收穫10個冠軍。

此外，在中國體育十大新聞中，「中國籃球界抵制莫雷（港譯莫利）涉港錯誤言論」榜上有名。今年10月初，NBA球隊休斯頓火箭總經理莫利（Daryl Morey）在twitter支持香港示威，事件引發連串風波，除了中國籃協取消與火箭合作，中央電視台和騰訊亦暫停直播NBA季前賽。中國網民呼籲抵制NBA，不過隨後在上海及深圳的兩場中國賽仍如期上演，而且全場爆滿。而獲NBA主席阿當施華（Adam Silver）亦開腔支持莫利，重申聯盟堅守平等、尊重、言論自由的價值觀。

新華社「2019年中國十佳運動員」

1. 中國女排

2. 隋文靜/韓聰（花樣滑冰）

3. 鞏立姣（田徑）

4. 劉詩雯（乒乓球）

5. 孫楊（游泳）

6. 徐燦（職業拳擊）

7. 施廷懋（跳水）

8. 易建聯（籃球）

9. 蔡雪桐（滑雪）

10. 鄧薇（舉重）

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