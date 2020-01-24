【NBA:附精華】快艇聖誕大戰擊敗湖人　今季打吡兩戰全勝 (16:43)

開季強勢的湖人，近期表現下滑，上仗西岸榜首大戰鬥丹佛金塊更有勒邦占士因微傷今季首避戰，雖然「大帝」今趕及復出迎戰同市死敵快艇，全場取23分、9個籃板及10次助攻的占士，但表現正值分不及對位的利安納，這名上季率領多倫多速龍奪得總冠軍的總決賽最有價值球員（FMVP），是役19投11中，攻入全場最高35分並交出12個籃板及5次助攻，終助快艇在大部分時間落後下，末段反超並以5分之差擊敗湖人，今季兩次交手全勝。

至於公鹿則在全場絕大部分時間落後下，作客以109：121不敵76人，但賽後仍以4場優勢領先波士頓塞爾特人，在東岸續穩守一哥位置。而侯斯頓火箭則在強陣出征下，爆冷作客以104：116負予殘陣的西岸榜尾金州勇士。

此外，本屆明星賽今起接受公眾投票，投票期至下月20日的馬丁路德金日截止，球迷可透過官網（https://vote.nba.com/en）、官方應用程式，以及Google搜尋工具投票。

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