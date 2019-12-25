【高級組銀牌】東方完場前連轟3球闖決賽　粉碎富力大滿貫美夢 (18:56)

日前於聯賽落敗的東方，有隊長梁振邦、馮慶燁及利馬復任正選，已註冊成為本地球員的迪高續正選，富力則完整強陣出擊，由賽前獲選11月港超最有價值球員的基奧雲尼，聯同伊高沙托尼及廸布利攻堅。

東方於開賽僅2分鐘即打開紀錄，艾華頓在混戰中射成1：0。東方於12分鐘後再下一城，富力門將周煜辰接球甩手，林嘉緯「執雞」補射，火速領先兩球。富力上半場攻勢欠奉，反觀東方再有入球良機，但中場迪高的頭槌及快馬艾華頓的單刀，均被富力門將周煜辰將功補過救出，半場維持領先2：0。

富力換邊後由中鋒利安高入替古拿，踢少一個中場希望絕地反擊，結果4分鐘後即由利安高妙射追回一球。富力繼續強攻，終於在60分鐘由謝家強扳平，並於75分鐘，由射手廸布利一次妙射反超前3：2。東方於完場前15分鐘絕地反擊，最終在84分鐘，由後備入替的中堅基頓接應艾華頓傳中頂入扳平，中場利馬於89分鐘妙射遠柱破網再反先，加上富力中堅梁諾恆於補時踢跌艾華頓領紅被逐，富力大勢已去，艾華頓於補時6分鐘扭過門將周煜辰，射入今場最後一球，最終東方以5：3擊敗富力，率先晉身明年2月9日的銀牌決賽，將鬥明日4強理文對和富大埔之勝方。

東方主教練李志堅繼上季執教和富大埔，聯賽「雙殺」富力及聖誕日銀牌4強取勝，以及今季在東方聯賽作客，已第5次擊敗富力，除了在上季菁英盃落敗，堪稱富力主帥楊正光的「剋星」。李志堅在聖誕收穫聖誕禮物，賽後帶笑向記者反問：「比賽精彩嗎？」他表示，富力攻力強大，讚賞麾下已使出渾身解數對抗，尤其中前場分工出色，而完場前能夠連入3球，他稱除了換人調動，富力下半場換入多名進攻球員強攻，但在領先一度進退失據，給予他們機會。對於過去屢挫富力，堅sir僅稱比賽是逐場計：「球員面對強隊時士氣較高昂，今仗他們踢得很落力。」他補充，球隊仍需時建立成為一支穩定的強隊，但下半季仍會繼續力追聯賽分數：「下季港超亞協資格仍存變數，富力若取港超冠軍，亦暫未知能否參賽亞洲賽，加上聯賽仍有很長時間，會繼續盡量爭取。」