【意甲】文迪蘇傑轉戰卡塔爾　祖雲勢與曼聯爭夏蘭特補空缺 (20:11)

今季未曾為祖雲達斯上陣的文迪蘇傑，早前隨大軍赴沙特阿拉伯出戰意大利超級盃，期間被拍攝到與疑似艾杜哈尼的代表在酒店會面，惟有傳雙方未能就薪金達成共識，令轉會告吹。然而艾杜哈尼今晨宣布簽入這名33歲前鋒，當地傳媒指雙方簽約1年半。89次為國家隊上陣的文迪蘇傑，曾先後效力拜仁慕尼黑及馬德里體育會等球會，2015年加盟祖雲後助「斑馬兵」4次稱霸意甲。值得一提的是，文迪蘇傑將與32歲摩洛哥隊後衛、前祖雲隊友貝拿迪亞在新東家故劍重逢。

意大利傳媒報道，祖雲主帥沙利有感球隊實力不足，加上早前意超盃不敵拉素失冠，盼在明年1月轉會窗開啟後收購前鋒增強攻力，其中狀態大勇的新星夏蘭特成收購目標。同樣青睞這名挪威隊射手的曼聯，早前已被指有意簽入文迪蘇傑，因此隨着後者轉戰卡塔爾聯賽，紅魔將需要加強收購夏蘭特的步伐。而有傳將以自由身加盟「斑馬兵」的巴黎聖日耳門（PSG）前鋒卡雲尼，或因不符合祖雲的年輕化要求而無緣重返意甲。據報馬德里體育會有意羅致這名烏拉圭隊前鋒，但其合約至明年6月方屆滿，料1月來投機會不大。

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