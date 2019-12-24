【英超】安察洛堤定兩目標　愛華頓將來出席歐聯　足總盃淘汰利物浦 (18:32)

愛華雖在英超暫排第15，只多尾三阿士東維拉4分，但60歲的安察洛堤說：「長遠計劃是出席歐聯。沒有什麼是不可能的。」新東家為他帶來信心的主因，是「拖肥」的一個可容納5.2萬人的新球場，它將在2023/24年球季開始使用。「肥安」說：「事實是會方要求興建一個新球場，意味着他們有一個爭取成功的想法。這新球場將可帶動球隊進步和更富競爭力。對我來說，能在這裏是好事。」

肥安另一希冀是在明年1月5日的足總盃第3圈挫宿敵利物浦凱旋。他說：「對方不習慣落敗。我知道球迷想球隊在晏菲路球場做什麼。這並非沒可能（打敗利物浦）。」愛華頓本月初在英超作客以2：5大敗在利物浦腳下，賽後前帥馬高施華被革職。事實上，剔除日前因出席世冠盃，被迫派遣紅軍青年軍出賽聯賽盃8強，最終慘負維拉一役，肥安是紅軍今季唯一剋星，由他領軍的拿玻里於9月的歐聯分組賽，作客以2：0勝出。

阿仙奴方面，新帥阿迪達則強調將用人唯才，當中包括令前帥艾馬利和暫代領隊龍格堡不滿的中場奧斯爾。阿迪達說：「球員被判斷的理據不在於以往、正面或負面評價。只要你交出符合我要求的表現，便會獲得機會，否則便沒有。我們定會努力找出最具競爭力的阿仙奴。」

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