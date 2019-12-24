體育

【世盃外】巴林後衛涉種族歧視港足球迷　被重罰停賽10場 (15:33)

巴林隊後衛拿沙（Sayed Baqer）因在上月中作客港足的世界盃外圍賽，賽後向本地球迷做出涉及種族歧視的「拉眼皮」動作，今日被國際足協重罰停賽10場，巴林足總則罰款3萬瑞士法郎（約23.8萬港元）。而香港足總亦因主場賽事有球迷噓國歌，再次被罰款。

上月14日的世界盃外圍賽，港足主場以0：0逼和巴林隊，拿沙在完賽後步入球員通道時，向港足球迷做出拉眼皮的種族歧視動作，有記者拍攝到片段並上載至twitter。國際足協日前在紀律會議上，決定重罰拿沙停賽10場，並向巴林足總罰款3萬瑞士法郎。國際足協今年7月修訂紀律守則，涉及種族歧視的行為最低停賽罰則由5場增至10場。

 

港足在今屆外圍賽亦曾多次違反國際足協規例，包括9月10日、11月14及19日3場主場賽事有球迷噓國歌，9月一場被罰1.5萬瑞士法郎，11月兩場合共罰款3萬瑞士法郎。而港足今年10月作客伊拉克時，主隊亦因違規被警告。

相關報道：【世盃外】港足0:0巴林守得1分　近兩年半主場首和西亞隊

其他報道：【英超】熱刺吞車路士兩蛋　摩連奴主場倒戈首敗　孫興慜7個月內第3次領紅

相關字詞﹕體育 足球 港足 巴林隊 種族歧視 國際足協 世界盃亞洲區外圍賽

上 / 下一篇新聞