【世盃外】巴林後衛涉種族歧視港足球迷　被重罰停賽10場 (15:33)

上月14日的世界盃外圍賽,港足主場以0:0逼和巴林隊,拿沙在完賽後步入球員通道時,向港足球迷做出拉眼皮的種族歧視動作,有記者拍攝到片段並上載至twitter。國際足協日前在紀律會議上,決定重罰拿沙停賽10場,並向巴林足總罰款3萬瑞士法郎。國際足協今年7月修訂紀律守則,涉及種族歧視的行為最低停賽罰則由5場增至10場。

After a tense week in, something to cheer for fans at Hong Kong Stadium. Hugely credible World Cup qualifying draw with Bahrain, marred slightly by an apparent racist gesture by Bahrain player at the end of the match #WCQ #HongKongProstests pic.twitter.com/u24ToT3iF7

