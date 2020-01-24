【英超】熱刺吞車路士兩蛋　摩連奴主場倒戈首敗　孫興慜7個月內第3次領紅 (21:11)

車路士領隊林柏特此役捨4-3-3改用3-4-3陣式，主力向熱刺右後防施壓，並於12分鐘打開紀錄，韋利安「推大位」射入，隊友後衛馬高斯阿朗素則於上半場補時階段，在禁區內被熱刺門將加沙寧加禁區內撞跌，獲判12碼，由韋利安一針見血。62分鐘，孫興慜疑被車路士守將魯迪格撞跌後，蓄意鞋底向上撐中對方及直接領紅。今次是他繼上月初作客愛華頓後，再次被逐（其後上訴後成功推翻），而連同5月作客般尼茅夫在內，他已在英超7個月內三度領紅。熱刺今仗終吞下車路士兩蛋。

至於孫興慜被逐後，魯迪格被熱刺球迷以扮猴子動作及叫聲種族歧視，他告訴車路士隊長艾斯派古達，後者再向球證報告。魯迪格賽後在社交網站Twitter表示：「我真的希望能找出冒犯者，而且須盡快被懲罰……2019年仍存在種族歧視確令人羞恥。這樣的荒謬事件何以才結束？」林柏特、艾斯派古達、韋利安和熱刺守將艾達韋列特等，也於賽後狠批這次事件，而英格蘭職業球員工會（PFA）則去信敦促政府必須正視足球界的種族歧視。事實是曼城翼鋒史達寧及曼聯中場費特洛迪古斯較早前已遇上類似事件，至於曾效力「曼市雙雄」的盧卡古及巴洛迪利今季亦在意甲不能倖免。

此役是摩連奴執教生涯14次主場倒戈首敗，成績改寫為12勝1和1負。他坦承上半場技不如人致敗，並暗示魯迪格「中招」後「做戲」，又語帶諷刺地說：「車路士採用的是前帥干地以往曾實行兩年的系統模式。」林柏特回應道：「我並沒有嘗試使用任何人的系統。我要求的踢法及發出的信息是不同的。摩連奴在我球員時代協助我不少，我永遠尊重他。」

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