【足球】加盟僅48日　本田圭佑宣布離維迪斯　西乙「日本打吡」岡崎慎司入波贏香川真司 (21:43)

33歲的本田圭佑身兼柬埔寨隊領隊，在10月隨維迪斯跟操，上月6日落實加盟重返荷甲聯賽，他隨柬埔寨隊來港時，同時自行操練以提升狀態，至今上陣4場未有入球及助攻，而球隊期間聯賽戰績僅2勝1和2負。本田今日在個人Twitter上載短片，表示加盟球隊的任務是希望改變成績，遺憾未能成功，而主教練斯洛斯基於上月底離隊，本田認為自己也需要負責，並祝願球隊今後一切順利。而斯洛斯基上周四落實加盟俄超魯賓卡山後，或成本田下一站其一選擇。

另邊廂，西乙昨日上演阿拉貢自治區打吡，同時是另類「日本球星打吡」，由有岡崎慎司在陣的侯爾斯卡，主場迎戰有香川真司的薩拉戈薩，兩名前日本隊球星今仗均正選上陣。岡崎踢足全場，初段曾入球但被判越位「詐糊」，但仍然先開紀錄，香川則上陣57分鐘被調離場，曾有一次主射罰球中楣彈出，而侯爾斯卡最終以2：1擊敗尾段僅9人應戰的薩拉戈薩，賽後以21戰35分排第3位，落後次席艾美利亞1分，薩拉戈薩則33分排第5位。

其他報道：【英超】傳央視開出復播阿仙奴條件 要求不派奧斯爾出賽

其他報道：【英超】曼聯創聖誕前隊史英超得分新低 蘇斯克查寄望普巴協助球隊