【意大利超級盃：有片】祖雲不敵拉素失冠 C朗6年來首決賽敗陣不悅離場 (15:47)

祖雲達斯本月8日在意甲與拉素交手以1：3敗陣，加上2017年意超盃球隊不敵拉素失冠，今晨賽前眾將均表明冀可復仇奪冠而回。「斑馬兵」開賽初段便遭路爾斯阿拔圖破網落後，完半場前憑戴巴拿的入球追成平手。換邊後祖雲達斯未能反超前，更在73分鐘被魯歷破網再度落後。補時階段祖雲在禁區頂博得罰球機會但未能命中目標，更被拉素反擊並獲得罰球機會，後衛賓坦古亞更領紅被逐。拉素小將卡達迪主射罰球建功，球證同時鳴笛完場，祖雲最終以1：3敗陣失冠。

正選上陣的C朗是役未能助球隊凱旋，更是6年來首度在包括國家隊及球會盃賽中的決賽敗陣。賽後這名34歲葡萄牙隊射手一臉不悅，未有觀看對手捧盃便返回更衣室。今夏接掌祖雲的沙利，吞下執教後第2場敗仗，無獨有偶對手均是拉素，賽後承認麾下表現不及對方：「他們的表現明顯更佳，並處於相當良好的狀態。決賽敗陣當然失望，但我不會被它影響，我相信麾下也不會。」

五奪意超盃的拉素，今季兩度擊敗祖雲達斯後隨即返回羅馬，在機場獲大批球迷歡迎。主帥施蒙尼恩沙基期望，球隊可從賽事中累積經驗，意甲爭標是言之尚早：「兩度擊敗祖雲並非易事，現在最重要是維持球會的表現，當然也要享受奪冠的喜悅。」

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