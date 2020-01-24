【世冠盃:附精華】法明奴加時奠勝助利物浦首封王　張伯倫傷足踝英超難鬥李城 (18:14)

利物浦今晨有中堅華基爾雲迪積克病癒復任正選，但法明奴開賽40秒單刀炒高後，他們與爭逐今季第4冠的巴甲盟主法林明高拉成均勢。法明奴下半場曾射門中柱，法林明高的加比爾巴保沙倒掛，亦被紅軍門將艾利臣比加接實。沙迪奧文尼補時被踢跌，球證原判12碼予利物浦，但看重播後推翻判決，令比賽進入加時。

利物浦要到99分鐘，才由法明奴接應文尼橫傳奠勝，加時維持贏1：0，參戰4屆首奪世冠盃冠軍。連同今年的歐聯及歐洲超級盃錦標，紅軍共奪47座冠軍獎盃，較宿敵曼聯多兩座，列英格蘭球會之冠。領隊高普賽後盛讚奧歷治等一眾綠葉球員，但表示這晚對法明奴意義非凡：「今晚我們需要他的入球，他送上了。我不能更愉快，因為南美人，特別是巴西人相當看重這項賽事。」不過，張伯倫下半場足踝受傷離場，賽後慶祝也要撐拐杖，就算高普淡化傷情，但預計他需養傷一段時間。

紅軍贏得世冠盃後，今晚啟程回英，準備拆禮物日對李斯特城的英超大戰；他們暫時在英超領先對方10分兼少賽1場。

李斯特城今晨作客第3位的曼城，雖先有占美華迪攻入今季第17球，惟馬列斯首次倒戈建功扳平，根度簡完半場前射入12碼及加比爾捷西斯換邊後埋齋，助曼城反勝3：1，賽後仍落後客軍1分。末段被換出的奇雲迪布尼據報只是抽筋，料下場可領銜作客狼隊，但根度簡的傷勢未明。

其他報道：【巧固球】台媒指港隊施壓換中華台北隊旗 港將澄清涉事為中學校隊

其他報道：【驚人內幕】馬拉當拿稱曾遭外星人綁架 自揭13歲失「處子身」