【港超】上季尾二今季爆發　顏樂楓助理文小勝東方　僅落後榜首富力3分 (17:55)

東方相隔兩周再迎正式比賽，剛代表港足出戰東亞錦標賽決賽周的門將葉鴻輝及鍾偉強正選上陣，中場黃威及中堅馮慶燁則休戰；理文亦有鄭兆均及門將袁皓俊兩名大港腳續正選，但射手尼迪利只列後備未有上陣。日前突然跟傑志解約、盛傳獲東方垂青的射手盧卡斯亦有做座上客。

兩軍上月底在菁英盃分組賽交手，東方勝2：0。今仗改到深水埗運動場再戰，上半場兩隊互有攻勢，正選的東方小將茹子楠曾有兩記攻門，但無功而還，理文抵禦攻勢後開始反擊，翼鋒基華尼頓連番突破，惟未能攻破葉鴻輝大門。戰至完半場前，鄭兆均右路博得罰球，地波傳中至禁區外，今仗任隊長的顏樂楓第一時間遠射地波破網，入球後立即做出「五一手勢」慶祝，助主隊半場領先1：0。落後的東方換邊後圍攻，但理文以防中沙普夫為首的「血肉長城」抵擋，終在1256人入場見證下，守住1：0勝局完場。

另一場富力縱有隊長羅拔圖下半場領紅被逐，但憑林柱機等6名球員建功，作客7：1大炒尾段才由巴辛「破蛋」的標準流浪，富力各賽事已連續10場不敗。

理文由上季排「尾二」第9位，今季上半季躍升成爭標分子，賽後7戰16分升上第2，落後富力3分兼少踢一場。奠勝功臣、理文26歲中場顏樂楓，繼今年10月底菁英盃對傑志後，再次以同一方式遠射入球，他謙稱入球有幸運成分，並說：「我的角色是穩定球隊，協助隊友發揮。我們沒有太大壓力追逐港超冠軍，目標只是每場發揮到最好，一步一步來。」對於入球慶祝手勢意思，他笑稱只是模仿隊友余煒廉早前的慶祝方式。至於會否想時隔多年重返港足，他只稱會繼續做好份內事，「表現好自然會獲得教練留意。」

東方吃下今季聯賽第3敗，賽後微跌一級排第3，落後富力6分。主教練李志堅承認爭標變得被動，落敗在於輸一球可避免的大意罰球，以及未能把握入球良機，但肯定球員努力：「6分說多不多，說少不少，是較為被動，但球隊會繼續爭取好成績。」下月轉會窗重開，堅sir承認考慮增兵，羅致「能夠解決球隊把握力的球員」，又表示：「有港超經驗當然會考慮，下半季會略改變陣容帶來新衝擊。」東方將於3日後的高級組銀牌4強惡鬥富力，理文則於周四的另一場4強對和富大埔。

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