【驚人內幕】馬拉當拿稱曾遭外星人綁架　自揭13歲失「處子身」 (15:09)

馬拉當拿早前宣布出任阿根廷球會甘拿斯亞主帥，領軍戰績雖然平平，離隊後場外動向仍備受關注。這名球壇傳奇近日接受阿根廷電視台訪問，被問及是否相信外星人及不明飛行物體（UFO）時，稱曾被這些來自外太空的生物綁架：「有一次我喝醉了，然後3日沒有回家。當我回家時，我向家人說自己被UFO帶走了，但詳情則無可奉告。」在這個別開生面的訪問中，老馬同時披露更多內幕：「我在13歲失去處子之身，她是個老女人，當時她在看報紙。」

環顧馬拉當拿生涯，1986年世界盃8強的「上帝之手」肯定佔重要席位。憑這個充滿爭議的入球，阿根廷隊擊敗三獅兵晉級4強，最終更殺入決賽以3：2挫西德隊奪冠。被問及對這個入球的感想時，馬拉當拿稱：「相比起英軍在福克蘭群島戰役殺害我國同胞，我這個入球並沒有什麼大不了。」他又指若能舉辦派對並可邀請嘉賓的話，將邀請委內瑞拉已故領袖查韋斯，及已故古巴革命領袖卡斯特羅出席。

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