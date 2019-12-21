【巧固球】台媒指港隊施壓換中華台北隊旗　港將澄清涉事為中學校隊 (18:06)

本周在瑞士上演的日內瓦巧固球室內賽及國家盃，台媒指疑因香港隊伍向賽會抗議，令「台灣隊」需臨時改以「中華台北隊」名義參賽，原來使用的中華民國國旗，亦被換成中華奧林匹克委員會的五環旗。事件觸發兩地網民熱議，台灣傳媒形容事件為打壓，部分報道亦將事件和下月台灣總統選舉扣上關係。

本報向港隊成員練栢希查詢，她表示參賽的香港隊伍並非香港代表隊，而是優才（楊殷有娣）書院校隊，由該校老師帶領。她又解釋該賽事規模雖大，但並非由國際總會主辦，故報名時毋須經香港總會。練栢希又表示理解事件較敏感：「身份認同的話題非常敏感，即使有人澄清了是經大會及會長同意下更換旗幟，相信台灣人對此舉亦難免有感而發，媒體反應亦較大。」

香港巧固球總會今午在facebook專頁回應：「本會並沒有派隊參與瑞士舉行的比賽。」由港隊成員營運的facebook專頁「Tchoukball Hong Kong」，亦稱從新聞報道才得知事件，強調港、台兩隊關係良好，又貼上沿用多月的標籤「#在得到香港運動員的身份之前」、「#我們都先是一個香港人」。

而國際巧固球總會的台籍榮譽會長黃進成，在個人帳戶形容「是被台灣政府打壓，被亞奧運政策打壓，四處陳情無效」，意指由於巧固球並非亞運及奧運項目，多年來得不到政府認可，更面臨被剔出體育課等問題。他今午再在個人專頁刊登聲明，指「配合政府亞奧運政策，只好開始改名字—中華台北」。

台灣以什麼名義參與國際賽事一直存在爭議，為確保能參與奧運，中華奧林匹克委員會於1981年與國際奧委會簽署協議，同意統一使用「中華台北隊」。不過，爭議並未就此平息，去年底連同「九合一」選舉進行的公投中，其中一條為「你是否同意，以『台灣』為全名申請參加所有國際運動賽事及2020年東京奧運？」，公投案最終在54.8%不同意票下被否決。

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