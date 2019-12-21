【足球】科蘭首執教鞭接掌母會彭拿路　「世界各地踢球教會我很多」 (17:02)

40歲的科蘭去夏離開傑志，今年中宣布掛靴，當時他曾表示想留在烏拉圭發展，最終成為下季彭拿路主教練，接替約滿的迪亞高盧比斯。他在記者會稱自己首次執教，便是彭拿路這水平的球會，是超乎他想像，希望能將自己的經驗幫助球隊：「每個國家怎樣看待足球，每日準備，文化怎樣影響戰術等，在世界各地踢球教會我很多事。即使場上是11對11，但在烏拉圭的跟在日本的、西班牙的不盡相同。」

科蘭將在下周六出戰告別紀念賽，之後才正式接手球隊。他在球員時代先效力彭拿路青年軍，於1998/99球季在阿根廷的獨立隊正式出道，曾效力曼聯、維拉利爾、馬德里體育會、國際米蘭等歐洲球會，更分別在2004/05及2008/09球季贏得歐洲金靴獎。

科蘭在2012年起亦先後效力巴甲國際體育會、日職大阪櫻花、彭拿路及印度超聯球會孟買城，直至去年加盟傑志半季，21年球員生涯在球會級別正式比賽合共上陣582場，攻入221球。而在烏拉圭國家隊，他上陣112場入36球，2010年助烏軍勇奪世界盃殿軍，個人包攬金球獎、神射手獎、最佳入球獎，亦入選最佳陣容。

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