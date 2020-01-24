【西甲】皇馬不滿國家打吡漏判兩個12碼　要求公開VAR錄音 (21:03)

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華拉尼於該仗兩度在禁區被侵犯，先被巴塞隆拿中堅基文迪朗格勒粗暴踩中大腿，賽後傷處更出現長長的血痕，其後再被拿傑迪錫拉跌，不過球證均沒判罰，而VAR亦未介入。皇馬為此在官方網頁表達不滿，認為球隊應獲判兩個12碼，矛頭直指球證及VAR系統。西班牙《阿斯報》則以此事件作為頭版報道，另有西媒指皇馬已向西班牙足總申請，要求公開事發時，球證和VAR主裁判的對話錄音。

去年10月，皇馬在巴塞主場慘負1：5後，就華拉尼被指侵犯敵鋒蘇亞雷斯及被判12碼，要求公開VAR通話，當時西班牙足總應皇馬要求公開紀錄。另有統計顯示，皇馬已有12年未在魯營球場的國家打吡獲判極刑。

此外，巴塞明晚西甲主場迎戰艾拉維斯前，據報已向32歲球星美斯提出續約至2023年，主席巴杜姆料下周赴阿根廷，與屆時正在放聖誕假的美斯商談。

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