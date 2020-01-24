【英超】阿迪達「愛回家」任阿仙奴主教練　簽約3年半　龍格堡明續領兵征愛華頓 (22:38)

阿仙奴晚上在官網宣布消息，並非擔任領隊的阿迪達在聲明中表示榮幸，他說：「阿仙奴是世界其中一間最大的球會，我們應競逐最高水平的比賽爭標。這點是我與班主高安基等高層的商討中非常清楚的。我知道要做的功夫很多，但我有信心做到。」37歲的阿迪達將日內公布教練團人選。他於巴塞隆拿出道，曾效皇家蘇斯達及愛華頓等球隊，2011年加盟阿仙奴，各項賽事合共上陣150場入16球，於2016年掛靴，之後轉到曼城擔任助教至今。

據英國傳媒報道，自阿仙奴前帥艾馬利上月被辭退後，會方與曼城談判半個月，日前終達成協議，需賠償「藍月」約200萬英鎊（2034萬港元）。阿迪達昨已與曼城職球員作最後道別，但他在明仗作客愛華頓將先作壁上觀，暫代領隊龍格堡料賽後才重返U23崗位。會方亦公布中場格列沙加可明仗復出，盛傳1月外借土超費倫巴治的另一中場奧斯爾則上陣成疑。

另一方面，前拿玻里主帥安察洛堤加盟愛華頓一事亦幾成定局，但他仍未與「拖肥」簽約，故球隊明晚一戰將續由鄧肯費格遜督師。

其他報道：【西班牙盃：附精華】武磊首為愛斯賓奴梅開二度 贊奴沙戴帽 皇蘇派8蛋

其他報道：【英超】南野拓實成利物浦首名日籍兵 高普讚「他快速又勇敢」