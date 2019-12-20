【網球】38歲細威學拳擊備戰澳網　53歲傳奇拳王泰臣：唔想同佢打 (17:50)

現年38歲的「細威」自9月底在美網決賽飲恨後，休戰至今，不過隨着新賽季逐漸逼近，世界排名第10的細威為備戰下月20日展開的澳網，正和15歲後輩嘉奧芙在佛羅里達州集訓。除了體能和網球教練的指導，前重量級世界拳王拳臣日前亦應邀到集訓營，向兩名網壇女將親授拳擊。

除了打沙包，泰臣親自拿起手靶指導嘉奧芙，更戴上拳套和細威佯裝對打。三人其後上載影片，場面歡樂，不過現年53歲的泰臣分享細威打沙包的片段時，先在instagram形容對方「很有力量」，又在twitter表示：「可不想和這個GOAT（Greatest Of All Time，即史上最強）上擂台」。

Wouldn’t want to get in the ring with this GOAT @serenawilliams 🥊 pic.twitter.com/pn8mrlCuOR — Mike Tyson (@MikeTyson) December 19, 2019

其他報道：【網球】禾絲妮雅琪澳網後掛拍 稱人生還有太多追求 盼助類風濕關節炎患者

其他報道：【港超】傑志射手盧卡斯解約離隊 高美斯或加盟