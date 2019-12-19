【冬季青奧】冰球雙子全球選拔突圍　港首入圍下月冬季青奧 (19:24)

冬季青年奧運戰至第3屆，港隊終有4人取下參賽資格。其中冰球港青代表任遊及徐綽希，早前應賽會要求在限時內射門，拍下短片寄往當地考核表現，最終在全球選拔120人名單榜上有名，屆時將與各地代表混合組隊參賽。就讀拔萃男書院的任遊表示，除了青奧是新體驗，連選拔過程及組隊，亦添刺激滋味，期望能在這次獨特征途奪牌：「無論什麼顏色，都希望為港隊奪牌，亦想把今行經驗帶回港隊。」

四季無雪的香港，亦有戴志鴻及金和曉，取得高山滑雪入場券。17歲女將金和曉去年在法國訓練，一度重創要由直升機抬往醫院，但無阻她的決心：「因為真的很喜歡這項運動，休息一個月就繼續訓練。早前在中國參賽，打破自己的得分紀錄，希望冬季青奧會再有好表現。」

大軍下月7日出發瑞士洛桑，在下月9日起參戰兩個項目。團長霍啟剛表示，望藉此增加外界對冬季運動項目的關注，發展設施配合港將訓練。

而香港跳繩總會與香港跳繩體育聯會，近日就合併未達共識引起風波，遭國際跳繩聯盟發聲明敦促兩會盡快協調。今日出席授旗禮的港協暨奧委會副會長劉掌珠稱，必須先由兩會先達成共識，才能再有進一步安排。

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