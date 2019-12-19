【西甲】巴塞皇馬17年來首交白卷　加泰隆尼亞抗爭釀46人傷9人被捕 (17:40)

這場西甲首循環大戰本於10月26日上演，因當時加泰隆尼亞爭取獨立示威不斷，最後以安全為由延至今晨舉行，其間多名加泰政治領袖被西班牙政府拘捕定罪。兩陣營的政治敵對氣氛過去兩個月未有減退，一個名為「民主海嘯」的加泰隆尼亞組織，一如之前公布，於賽前4小時在魯營球場附近示威，目的在倡導就該區獨立舉行自決公投，而參與者約5000人。當地警方既早已安排3000警力加強保安，西班牙政府更額外派遣500名警察協助，惟始終示威衝突仍發生。

據報不少示威者示威期間揮舞加泰獨立旗幟，賽前數小時亦已以廢棄的貨櫃箱等雜物，堵塞前往魯營的主要道路，之後又以縱火、投擲石塊及膠水樽等，與施放橡膠子彈的警方對峙，事件中釀成46人輕傷，當中8人送院，9人被捕，被捕者將面臨擾亂公共秩序的指控。魯營球場內，則有球迷高叫「獨立、自由、自決、釋放政治犯」，以千計球迷一起展示「西班牙，坐下和對話」的橫額，其間有人將一些迷你足球擲入場內，導致比賽一度暫停。巴塞教練華維迪賽後否認麾下受場外氣氛影響發揮，而由酒店出發至魯營都沒有問題。

另外，施丹此役成為首個5次作客巴塞皆不敗的皇馬主帥；隊長沙治奧拉莫斯則第43次國家打吡上陣，打破球會名宿辛捷士、真度及巴塞名將沙維一起保持的舊紀錄。巴塞的安素法迪於83分鐘入替基沙文，以17歲零48天成為國家打吡最年輕上陣球員。

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