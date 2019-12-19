【東亞盃直擊】傑志總監朱志光完成港足助教使命　主帥麥柏倫望續合作 (16:27)

59歲的朱志光過去3屆均任港超球隊傑志主教練，今季改任足球總監。而香港足總於今年8月宣布，暫時委任朱志光為港足助理主教練，協助麥柏倫備戰世界盃外圍賽及東亞盃，而任命至東亞盃後結束為止。

麥柏倫表示，肯定朱志光在港足的貢獻， 並表明會跟足總提出二人繼續合作。朱志光稱，暫未有決定，需回港後跟傑志商討。據悉麥柏倫明天起放假返回祖國芬蘭，明年初才返港。

港足現於2022年世盃外亞洲區次圈C組參加了5場賽事，以1勝2和得5分排小組第4名，餘下3仗將於明年3月及6月舉行，分別為3月26日作客伊朗隊、3月31日主場對伊拉克隊，以及6月9日作客巴林隊。麥柏倫說，總括滿意球隊在東亞盃的防守表現，亦看到球員在進攻及傳球能力有進步，並提及過去備戰世盃外平均僅得兩課操練，而今次東亞盃，連同在釜山共有12天訓練，效果不錯，期望將來嘗試安排訓練營備戰：「這就是足球發展，最重要是每次比賽過後都要有進步。」

明報記者 余瑋 韓國釜山直擊

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