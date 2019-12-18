【國家打吡】皇馬巴塞抵同一酒店僅距3層　華維迪笑稱與施丹飲咖啡 (22:51)

巴塞隆拿vs.皇家馬德里 now611/632台 周四凌晨03：30直播

今季西甲首場國家打吡原定今年10月尾舉行，但因當時加泰地區有大規模獨立示威而延期。有組織亦計劃今日表達訴求，當局動員3000警力，在魯營球場外300米作出入封鎖。皇馬大軍更坐上沒有隊徽的巴士，與巴塞一方已抵達同一間酒店，將一同在賽前兩小時出發。

報道指兩軍大本營相隔3層，巴塞教練華維迪賽前便笑言：「我不知道碰到施丹要做些什麼，或者是喝杯咖啡吧，雖然我覺得機會不大。」他續稱自己本身希望比賽能在10月尾上演，但承認巴塞現時有多一日休息，是佔優的一方。皇馬的施丹則表示：「我們只想在場上施展渾身解數，相信球賽仍可正常舉行。」

皇馬前兩任教練盧柏迪古與蘇拿利均在國家打吡落敗後被革職，早前有傳施丹在今年10月尾帥位不穩，今次延期似乎亦對施丹有利。他在這段時間發掘到中場費達歷高華維迪，或可制衡巴塞皇牌美斯：「皇馬也有自家的達歷高華維迪，這是球會寶貴資產，他將會是球隊該位置的最佳球員。」

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