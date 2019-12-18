【轉會】南野拓實傳抵利物浦體測　紅軍失聯賽盃　主力爭入世冠盃決賽 (21:31)

蒙特雷vs.利物浦 無綫財經．資訊台（85台） 周四凌晨01：30直播

24歲的南野拓實在4年前由大阪櫻花加盟薩爾斯堡，同年升上日本大國腳。他今季在奧地利聯賽上陣14場入5球6次助攻，之前在歐聯分組賽兩對利物浦，先在作客一戰入球兼助攻，主場雖未能助薩爾斯堡贏波晉級，但足以吸引紅軍出手。報道指其轉會費為725萬鎊（約7400萬港元）違約金，最快下月5日足總盃對愛華頓首度上陣，屬實的話南野將會是繼沙迪奧文尼與拿比基達後，第3名曾效薩爾斯堡的球員。

至於本周兵分兩路作賽的利物浦，由於周四凌晨需出戰世冠盃，領隊高普與大部分主力，只在卡塔爾觀看聯賽盃8強直播。紅軍今晨以U23班底出戰，正選平均年齡只得19歲182日，創下紅軍正式比賽最年輕陣容。惟這班球衣號碼總和是737的小將，實力與「夫添」的主隊阿士東維拉有距離，終半場落後4球下，以0：5敗走，吞下球隊歷來聯賽盃最大敗仗。

利物浦周四凌晨將在世冠盃4強對中北美洲冠軍蒙特雷，紅軍若晉級，周末決戰南美冠軍法林明高，否則會於季軍戰遇上亞洲冠軍希拉爾；後者今晨在另一場準決賽反負法林明高1：3。東道主球會艾薩德，則在名次賽2：6不敵非洲冠軍艾斯柏蘭斯，名列第6。

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