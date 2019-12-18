【東亞盃直擊】雙閘徐宏傑唐建文為落敗灑淚　承諾努力成長報答球迷 (19:33)

22歲的徐宏傑效力中甲梅州客家兩季，可司職後防每個位置，堪稱「通天老倌」，近季漸站穩港足正選。他稱完場後感覺不甘心，自覺可做得更好：「香港隊對我來說意義很大，這裏給予我很多信心，自小在這裏長大，今次眼見有這麼多球迷支持我們，最終落敗了，感覺像辜負了香港球迷的期望。我們輸了，球迷仍持續打氣和鼓掌，令我很感觸。」參加東亞盃，傑仔說讓他有機會跟強隊交手，承認優勝劣敗，但激發他往後更努力，拉近跟強隊距離。

34歲的唐建文則大器晚成，近兩年才入選大港腳，賽前他稱要守護港人的尊嚴，賽後表現激動需隊友安慰，並為未能兌現承諾而道歉：「來到這裏有很大期望取成績，球迷亦希望我們做到一些事，但結果真的很令人失望。完場後看到球迷依然很大聲打氣、大聲唱歌很動聽，每個球迷的堅定眼神，像告訴他們未有認輸，會繼續支持港足，所以接着我們都不會認輸。」他說不知自己可再踢多久，但稱藉今次東亞盃，證明港足仍然有很大進步空間：「我看見這班青年球員進步很快，愈來愈有信心，很有飢渴感，我樂見他們成長，經過今次東亞盃及世界盃外圍賽，相信他們願意承擔更多責任，他們都想足球成為港人的驕傲。我們老一輩暫未做到，但球迷持續打氣，會感染到下一代繼續成長。」

門將葉鴻輝總結道，球隊今屆因死球失球偏多，需再檢討：「多謝球迷關心和一直支持港足，雖然今屆賽果欠理想，不只是球迷，球員也是失望，未來會因應不足作改善。」他說，今屆賽事面對亞洲強隊，反映港隊並非太多球員能跟上比賽節奏：「今屆3場賽事不少青年球員有上陣，對他們而言是很寶貴的經驗，有助往後國際賽發揮。如果港超長期都有這種比賽節奏，相信港足在國際賽進步該不成問題，但首要是港超水平要有提升。」

36歲的隊長黃洋今屆才首戰東亞盃，他笑言是遲來的機會：「在這個年紀才體驗到這種質素的賽事，感覺是有少許遺憾。」他說，今仗對國足其實也有攻門機會，亦從過程中找到很多問題，會在防守死球方面再改善，並會努力協助港足再爭取打入東亞盃決賽周：「我們都希望取分和入球，這是最對不起前來支持我們的球迷。今屆賽事也給老一輩球員看到港足未來的希望，多名青年球員踢得很出色。」

明報記者 余瑋 韓國釜山直擊

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