【東亞盃直擊】逾百港人現場打氣　港足力戰0:2負中國成三零部隊 (17:12)

港足今仗正選陣容沿用首仗對韓國隊的人腳，只有2個變動，基奧雲尼及梁諾恆復任正選。國足翼鋒韋世豪傷癒只列後備。逾百多香港球迷專程來到釜山為港足打氣，入場沿途呼喊「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」、「香港隊勁揪」及高舉韓語文宣等，現場人數明顯較身穿中國隊球衣的球迷多，在賽前先勝一仗。而雙方經過時亦未有發生衝突。港球迷在場外喊口號及打鼓，引起韓國及外國傳媒注意而邀請訪問。

由於兩隊國歌相同，《義勇軍進行曲》賽前只奏一次。香港球迷續報以噓聲並背向球場，有人舉起「光復香港，時代革命」及港英旗幟，中國球迷一方則大聲高唱，惟入場人數少，所以聲勢不大。而港球迷在開賽前合唱「願榮光歸香港」，並高呼「香港人報仇」。

中國隊在8分鐘先開紀錄，藉一次左路角球攻勢，港足前鋒基奧雲尼回防未能解圍下，後衛吉翔門前頂入領先1：0。港足雖早段已落後，惟球迷打氣聲勢不減，不斷打鼓及揮動頸巾，跟僅20至30名的中國球迷區，形成強烈對比。

港足於18分鐘首次有中龍攻門，前鋒基奧雲尼與中場黃威禁區頂撞牆後，前者離門15碼左腳近射中楣彈出禁區，31分鐘，基奧雲尼再有一次左路抽射，但同樣未能射破劉殿座的大門，港足半場落後0：1，控球率只得約三成，但3射2中較中國隊的2射1中為佳。

換邊後，港足換入鍾偉強入替鄭兆均後，除3號門將袁皓俊，其餘22名球員都已在今屆賽事上陣。港足不乏攻門機會，陳俊樂在一次罰球攻勢接應梁諾恆傳中，近門起腳但被敵衛化解，之後黃威亦有一次接應右路傳中側身窩利但炒高。戰至70分鐘，港足中堅艾里奧禁區內鏟跌董學升被罰12碼，張稀哲主射得手，助中國隊領先2：0。港足及後未能「破蛋」，終負0：2，以3戰皆北、失9球及未能入球，結束今屆東亞盃之旅。中國隊連敗予日本隊及韓國隊後，則打開今屆勝利之門，賽後3戰3分奪得季軍。

明報記者 余瑋 韓國釜山直擊

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