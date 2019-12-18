【東亞盃直擊:不斷更新】港足下半場輸12碼　0:2不敵中國無緣季軍 (17:10)

【17:08】全場完，港足終上下半場各失一球，以0：2不敵中國隊，三戰全敗後以第4名完結今屆賽事。

【17:02】港足一次遠射省中對手，落在陳俊樂前，但他未能挑過出迎的中國隊門將劉殿座。港足亦用上最後換人名額，由鄭展龍入替羅梓駿。

【16:56】港足落後下向中國隊施壓，反被對手一次反擊右路傳中，後備上陣8分鐘的韋世豪頂中橫楣彈出底線。港足之後亦換入夏志明，取代黃威加強攻力，艾里奧的遠射則高出。

【16:45】中國隊於72分鐘攻入今場第2球。董學升控下右路傳中，轉身時被港足守將艾里奧鏟跌，張稀哲操刀12碼得手，助中國隊領先2：0。港隊此前有黃威窩利高出。

【16:26】港足中場陳俊樂博得對手中場李行犯規兼領黃後，再接應罰球起腳，但被中國隊隊長于大寶攔截。

【16:20】下半場開始，雙方均在中前場作出換人調動。港足由鍾偉強入替鄭兆均。中國隊則以譚龍取代王子銘，另一前鋒韋世豪仍未在今屆賽事亮相。

【16:04】上半場完，港足暫落後0：1，惟雖早段失球，控球亦只得約三成，但3射2中較中國隊的2射1中佳。

【15:53】基奧雲尼31分鐘再有一次左路抽射，但同樣未能射破中國隊門將劉殿座。

【15:34】逾百香港球迷開賽前合唱「願榮光歸香港」，持續打氣，與僅20至30名的中國隊球迷，形成強烈對比。港足於18分鐘首次有中目標攻門，但前鋒基奧雲尼與中場黃威禁區頂撞牆後，離門約15碼左腳近射中楣彈出禁區，未能將功補過。

【15:24】中國隊8分鐘先開紀錄，他們藉左路角球攻勢，港足前鋒基奧雲尼回防未能解圍下，後衛吉翔門前頭槌補中領先1：0。

【15:20】由於兩隊國歌相同，義勇軍進行曲賽前只奏一次。香港球迷報以噓聲，中國球迷一方則大聲高唱。惟入場人數少，所以聲勢不大。

【15:07】兩隊在香港「反修例風波」下首次對碰，逾百多香港球迷專程來到釜山為港足打氣，出發球場時沿途呼喊「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」、「香港隊勁揪」及展示韓語文宣等，現場人數明顯較身穿中國隊球衣的球迷多，在賽前先勝一仗。而雙方經過時亦未有發生衝突。香港球迷在場外喊口號及打鼓，引起韓國及外國傳媒注意訪問，不少球迷均有戴口罩。而入場安檢時，職員仔細檢查香港球迷攜身物品，但如常獲放行。另有居住韓國逾十年、原本來自吉林省的中國人，特意前來支持港人表達訴求，橫額更寫上「中國=/=中共」。

港足陣容

1葉鴻輝

21唐建文 5艾里奧 12梁諾恆 2徐宏傑

16陳俊樂 6黃洋

20鄭兆均 7黃威 3羅梓駿

22基奧雲尼

明報記者 余瑋韓國釜山直擊

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