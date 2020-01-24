【東亞盃直擊】港中大戰明午上演　葉鴻輝以爭勝心態應戰　盼予港人正能量 (20:25)

香港vs.中國 開電視77台、有線602台 明午15：15直播

港足今日傍晚於釜山廣域市機張郡的操練場作賽前操練，中國隊則閉門操練。兩軍過去20次交手，港足僅2勝5和13負，但當中不乏經典戰役，如「五一九之役」及「有層次海報風波」。今次亦是兩隊在香港「反修例風波」後首次對碰，隨隊球迷雖早前見證大敗予日本隊，賽後不忘高呼要「贏中國」，反映今仗矚目程度。

門將葉鴻輝在4年前，兩度力挽狂瀾守和中國隊，他表示每次代表港足都以爭勝心態出賽：「來到今屆最後一仗，希望用一個好成績完結，在明日賽事爭勝，帶給香港市民正能量和歡樂，這是近來香港最需要的元素，亦是球員唯一可在球場做到的事。」他說，4年前中港戰已成過去，球員要展望將來：「之前做得多好已成過去，更重要是將來賽事繼續做好。」今仗在韓國舉行，預計入場人數不多，氣氛難免受影響，但阿輝稱：「我聽說都有不少球迷前來支持，我相信球迷的力量是足夠的。」

面對8天內踢3仗，已連踢兩仗正選的隊長黃洋承認感吃力，但稱對手情况也一樣，並說：「知道中港兩地球迷都較關注這賽事，我希望踢出一場精彩比賽，至少取得一分。對手很想贏這仗，一定會踢得較進取，球員水準亦在港足之上，我們會先集中防守，提防死球和傳中。」

國足後衛姜至鵬首仗對日本隊時，使出「功夫腳」引起爭議，今仗累積兩黃需停賽。中場陳俊樂稱，落場後就當作戰場，任何事都可能發生，不會因對手踢法硬淨而退縮。國足翼鋒韋世豪今仗或傷癒復出，效力中超廣州富力的陳俊樂形容，對方靈活及速度快，尤其單對單能力強，絕對需提防。

港足主教練麥柏倫期望，汲取上仗大敗日本隊經驗，令球員今仗踢出表現：「我們有的是團隊精神，如果每人都踢得好，就能有不一樣的表現。」他又稱，球員僅得兩天休息會有疲態，但未有球員受傷，可「夫添」應戰。麥柏倫又特別感謝專程遠道而來的香港球迷，「希望能給球迷美好回憶，以及對身為香港人感到自豪的體驗，我們會盡力做到最好。」

香港足總主席貝鈞奇，日前亦來到釜山準備明日為港足打氣。他說贏波固然是最大期望，但和局亦是很多球迷期許，從往績上亦不乏打和賽果，但提及對手水平較高一線下，要先做好防守，不能急於取勝。

內地傳媒早前報道，由於「目前眾所周知情况」，國足在今屆東亞盃「底線」是擊敗港足，甚至較對日、韓更重要，若落敗更是「沒法交差」。另有報道指，今仗賽果亦關乎臨危受命的李鐵，能否續任國足主教練，若賽果理想，將增加他「坐正」的機會，李鐵日前亦稱：「今仗目標只有一個，就是全力爭勝。」

明報記者 余瑋 韓國釜山直擊

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