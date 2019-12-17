【東亞盃直擊】港足明壓軸一擊鬥中國隊　細數4場經典對碰 (18:07)

「五一九之役」 日期：1985年5月19日（1986年世界盃外圍賽首圈）

中國隊在最後一輪主場只要打和港足即出線，8萬名觀眾坐滿北京工人體育場見證，港足憑張志德及顧錦輝各建一功以2：1奠勝，反壓對方取首名，是港足史上首次擊敗國足，事後球員返港獲過千球迷接機。

皇朝盃季軍戰 日期：1995年2月26日（港足最近一次擊敗中國隊）

港足於1995年主辦東亞錦標賽前身的皇朝盃，在季軍戰憑山度士早段入球，法定時間與中國隊踢成1：1，最終互射12碼勝3：1，是港足對上一次擊敗中國隊的賽事。

范俊業「逞強」 日期：2004年11月17日（2006年世界盃外圍賽次圈）

中國隊於分組賽最後一仗，在廣州天河體育場面對無緣出線的港足，最終大勝7：0，但得失球以1球之差不及科威特隊，未能晉級。港足門將范俊業屢救險球，包括撲出鄭智主射的12碼，翌日有香港報章以「范俊業逞強」標題報道，間接指他令中國隊出局。

「有層次」海報風波，港足兩和中國隊 日期：2015年9月3日及11月17日（2018年世界盃外圍賽次圈）

港足在世盃外次圈再次抽中國隊同處C組，中國足協在對港足的宣傳海報寫上「這麼有層次的球隊，得防着點」，暗諷港隊起用入籍兵。兩場世盃外，港足全場被圍攻，憑門將葉鴻輝與一眾守將力挽狂瀾，最終兩鬥國足皆守和0：0。

相關報道：【東亞盃直擊】金判坤為當年不辭而別向港迷致歉 對足總未落實續約感失望

相關報道：【東亞盃直擊】金判坤離港兩年首受訪 港足「Die for HK」是義務 籲中港戰需令港人自豪