【意甲:有片】拉素奇蹟反勝穩守第3 3分落後榜首雙雄成黑馬 (16:50)

拉素上周聯賽爆冷以3：1擊敗祖雲達斯，同樣銳意爭標的國際米蘭昨與費倫天拿賽和1：1，因此拉素是役若擊敗卡利亞里，將可拉近與榜首雙雄的距離。面對賽前在聯賽近13戰不敗的主隊，拉素便被基奧雲尼施蒙尼破網而落後。此後卡軍多次反擊，均被拉素門將史達高沙力挽狂瀾，未能擴大優勢。至下半場末段，拉素終憑路爾斯阿拔圖建功扳平，加上卡些度在補時8分鐘絕殺，最終以2：1險勝對手，取得今季聯賽第11場勝仗。

聯賽16戰11勝3和2負的拉素，以3分落後榜首的國米及次席的祖雲達斯，在季前被一致看淡下，繼續穩守第3位。自1999/2000球季稱霸意甲後，拉素一直浮浮沉沉，今季更一度有傳主帥施蒙尼恩沙基將離隊他投，然而這名43歲意籍少帥卻帶領球隊屢創奇蹟。「細恩」稱全取3分並非全靠運氣：「麾下目標明確，表現一如既往地出色，我們值得取勝。任何聯賽中要取得八連勝並非容易，但所有球員努力備戰，這是應得的成果。」

拉素在歐霸分組賽出局後，今季將可全力應付聯賽戰線，甚至有望挑戰榜首雙雄的地位。曾於2006至2008年效力拉素、現任球隊體育總監的泰爾更指，問鼎意甲並非遙不可及：「若在季尾我們仍能保持表現和現時的位置，我們當然會全力以赴。我們不會懼怕爭標所帶來的壓力，但現在最重要的是保持球隊的發揮。」

其他報道：【東亞盃直擊】金判坤離港兩年首受訪 港足「Die for HK」是義務 籲中港戰需令港人自豪

其他報道：【東亞盃直擊】金判坤為當年不辭而別向港迷致歉 對足總未落實續約感失望