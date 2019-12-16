【單車】李慧詩偕李海恩凱旋　放眼世界賽為東京奧運綵排 (21:57)

Sarah在布里斯班站爭先賽200米資格賽，以10.387秒刷新自己保持的亞洲紀錄，她直言該場館一直是快場，時間屬預期之內，又為達成今季4站爭先賽全部奪金的目標感滿意。她曾稱遠赴澳洲出戰，全為與勁敵摩頓交手，卻認為今行另有得着：「對摩頓和過往感覺差不多，仍有信心贏她，反而了解到其他新對手，如加拿大隊車手。」

Sarah今站在凱林賽（又稱競輪賽）次圈出局，今季4站世界盃均無緣此項獎牌，她表示戰畢爭先賽感疲憊，影響發揮，返港後將和教練總結過往4站，包括今季凱林賽未能奪牌的原因，而未來兩個月會全力備戰世界賽，視之為奧運預演：「希望繼續抱積極心態訓練，現時和科研人員等亦合作順利，大家都很努力，希望在世界賽拿出最佳狀態，當成是奧運的綵排。」她又透露或留港訓練，認為香港單車館較昆明適合試驗新技術，仍待教練決定。

港隊長途組在今站亦收穫佳績，在男、女子麥迪遜賽分別獲第6及第4，為奧運資格搶得不少積分，大軍明天才抵港。Sarah亦深感興奮，更為隊友許下聖誕願望：「希望正努力爭取積分的隊友，最終都能一起去奧運。」

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