【歐聯16強抽籤】皇馬曼城狹路相逢　利物浦惡鬥馬體會　車路士拜仁演2012年決賽翻版 (20:00)

歐聯分組賽次名出線的皇馬，在16強抽籤勢需面對其他組別的首名球隊，撇開同屬西班牙球隊的巴塞及華倫西亞，以及分組賽同組的巴黎聖日耳門（PSG），「銀河艦隊」的16強對手只餘5個，分別是拜仁、祖雲達斯、利物浦、RB萊比錫及曼城，結果是「藍月」或亦抽得下籤。兩軍過去在歐聯交鋒4次，皇馬取得2勝2和的上風成績。

至於已赴卡塔爾參戰世冠盃的利物浦，也需惡鬥由教練施蒙尼領軍的馬體會；車路士再戰拜仁亦會是惡鬥一場；巴塞與拿玻里是一個新鮮組合；多蒙特則自2010年後再次對陣PSG，當年雙方兩度在分組賽言和。其他對賽組合是上屆亞軍熱刺對RB萊比錫、里昂對祖雲達斯及阿特蘭大對華倫。歐聯16強首、次回合將分別在明年2月18日及3月10日展開。

歐聯16強對碰

多蒙特（德）vs.巴黎聖日耳門（法）

皇家馬德里（西）vs.曼城（英）

阿特蘭大（意）vs.華倫西亞（西）

馬德里體育會（西）vs.利物浦（英）

車路士（英）vs.拜仁慕尼黑（德）

里昂（法）vs.祖雲達斯（意）

熱刺（英）vs.RB萊比錫（德）

拿玻里（意）vs.巴塞隆拿（西）

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