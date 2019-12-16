【跳繩】未達合併共識礙港將戰世界賽　繩聯籲勿以運動員利益作賭注 (18:14)

跳繩界兩大國際組織國際跳繩總會及世界跳繩體育聯會，前年合併成國際跳繩聯盟（國際繩盟），而香港繩總原隸屬國際跳繩總會，繩聯則屬世界跳繩體育聯會。為符合國際繩盟會員要求，香港兩組織自去年初開始磋商，拉鋸至今未有定案。由於國際繩盟要求今年內完成合併，若未能完成，最壞結果是香港運動員無法參與明年7月首次由國際繩盟主辦的世界賽，而上周一篇以「香港跳繩運動員將會缺席世界跳繩錦標賽2020」為題的公開信將此風波揭發。

繩聯今在記者會上展示多份會議紀錄，指曾7次邀請繩總會長夏秀禎等商討，雙方雖同意合作，但一直未能就合併後的董事會架構達成共識。繩聯一方要求參考兩大國際組織合併成國際繩盟，董事會成員由雙方平分，即各佔3人，但總會在首次會面後，要求以「七三」比例合併，即由歷史達22年的繩總佔3人，創會8年的繩聯則佔2人。港協暨奧委會亦曾嘗試協調，但雙方僵持不下。

繩總上周發聲明指正待國際繩盟批核會員資格，不過繩聯主席梁健璋指對方誤導旗下運動員及教練，因國際繩盟會章列明會員國家或地區「不能存在直接競爭資格的組織」，故香港情况將不獲審批，直至兩會合併。梁健璋形容繩聯徬徨無助，又指籌備選拔賽及運動員備戰世界賽需時，呼籲各方三思：「外界的取態是不會主動插手，所以只能靠團結解決問題，否則受害者只會是業界。除了運動員受到打擊，前景不明下，教練等亦會受損。」

他又透露雙方就運動員選拔機制達成口頭協議，但合併不止影響運動員出賽，亦牽涉到教學、推廣等其他工作，故未能妥協接受「七三」方案。而曾代表港隊出戰世界賽的黃偉訊、蘇泳而等均表示運動員生涯有限，盼參賽機會不會白白溜走；另有家長代表自言是消費者，過去數年投放不少資源栽培子女，即使不介意白花金錢，但子女的時間不能挽回。

國際跳繩聯盟晚上發聲明回應香港兩個組織的合併爭議，稱過去一年半就此事與繩總及繩聯均有聯絡，雖然對現時風波感失望，並作出4點聲明：

1. 國際跳繩聯盟未就會籍決定通知任何一方；

2. 國際跳繩聯盟有信心香港運動員可出戰明年世界賽；

3. 國際跳繩聯盟一直打算讓香港運動員參與明年世界賽；

4. 國際跳繩聯盟將繼續協助香港尋求解決方案。

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