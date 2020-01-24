【東亞盃直擊】金判坤為當年不辭而別向港迷致歉　對足總未落實續約感失望 (16:49)

金判坤透露，當年他合約尚餘半年，傾向爭取留港，並為此推卻多間韓國聯賽球會聘約，但一直未能得到足總管理層明確答覆：「是續約還是離開，他們回覆只是不能給任何保證，要再觀察我表現如何。我在香港付出過很多努力，可以的話，我不想離開。」最終韓國足總向他拋下「橄欖枝」，邀請出任他認為「難以拒絕」的技術總監一職。

對於突然離開，在亞洲盃外圍賽作客朝鮮隊前不辭而別，Kim sir為此感到抱歉，明白球迷失望：「我不是想這樣離開，本想舉行記者會交代清楚，但最終沒有人能安排，我也很傷心和氣憤，但希望球迷也明白，當一個外籍教練，若沒有足總支持，是很難維持下去。」在Kim sir執教港足尾聲，因戰績及側重入籍兵，開始有球迷質疑及在比賽高舉「Kim Out」標語，他承認此舉令他和家人感難受，認為當中存誤解：「我知道會有球迷不高興，但香港是國際都會，若有球員想為香港而戰，為何不歡迎他們？若我拒絕入籍兵，這不是歧視他們？」他續道，足總當年指示「用最好球員爭取最好成績」，故他至今未為此後悔：「如果本地球員能力更高，就會獲得上陣機會，就如陳俊樂和葉鴻輝等。」

離港兩年，Kim承認會想念香港：「從新聞得知香港正處於非常艱難時期，我常為市民祈禱，希望他們和平安全。我的家人仍然住在香港，所以我每個月會返港探望她們。」如今成為韓國足總副主席，他說得到參加世界盃及亞洲盃等大賽經驗，但坦言工作非常忙碌，常要四出公幹，邀請港媒吃部隊鍋當日，Kim也因生病而只能吃粥：「有時真的太舟車勞頓，經常從首爾、釜山同大田三地走，但無論作為教練還是管理層，這些寶貴經驗令我成長了很多。」

明報記者 余瑋 韓國釜山直擊

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