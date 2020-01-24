【東亞盃直擊】金判坤離港兩年首受訪　港足「Die for HK」是義務　籲中港戰需令港人自豪 (15:37)

50歲的金判坤兩年前出任韓國足總技術總監，現已晉升副主席。韓國隊以東道主身分，上周在東亞盃首仗以2：0挫港足，賽後Kim sir主動走向港足主帥麥柏倫握手，並讚港足踢了一場「Great game」。他日前一盡地主之誼，邀請到訪的香港傳媒吃部隊鍋。

9年前，金判坤帶領港足出戰東亞盃，如今港足再次能夠參賽，他為球員感到自豪。他透露，在上周「港韓戰」賽後，他酒店跟港足職球員寒暄，稱讚港足表現：「球隊防守組織不錯，這是港足的強項，要好好繼續保持，但對強隊若貿然進攻，只會更易失球。整體而言，球員心態及體能上，是可挑戰國際賽舞台。」

港足在東亞盃兩仗皆北，後日迎接最後一仗，上演備受矚目的「中港大戰」。大敗予日本隊後，一眾隨隊球迷高呼要「贏中國」。4年前，Kim曾帶領港足在世界盃外圍賽兩和中國隊，他稱當年尤其主場一戰，氣氛令他永世難忘：「這是我教練生涯最美好的一場比賽，球員全情投入比賽，球迷全心全意支持，令賽事成為屬於我們的慶典，我永遠都不會忘記。」他相信，現時的港足球員亦知道責任和使命，在「中港大戰」竭盡全力：「我認為港足球員在這場賽事能取得一些成就，不止是賽果，而是球場上展示出令香港人自豪的毅力。」

離開港足近兩年，被問到現在的港足還有沒「Die for Hong Kong」元素，Kim sir言之鑿鑿說：「當然，我認為這是他們的義務。我跟他們說，無論能力高低、輸贏也不要緊，但有責任以表現令香港市民感到自豪，要為香港和香港人之名而戰。」他續道，理解並非每個球迷都是「死忠」，但贏輸也要站在同一陣線：「若失去球迷支持，教練和球員的道路會變得更艱難。」

鄭兆均及羅梓駿等1997年後出生的青年球員，為金判坤麾下首批《鳳凰計劃》青訓，Kim也為小將們今次代表港足出戰東亞盃而高興：「小將能參加大賽，對進步有很大鼓舞。我也想鼓勵他們，希望有朝一日可在亞洲盃決賽周等大賽再看到他們。」

明報記者 余瑋 韓國釜山直擊

相關報道：【東亞盃直擊】國足0：1負韓國兩連敗 全場零中龍射門 李鐵：下仗對港足全力爭勝

其他報道：【乒乓球】奪東奧混雙資格後返港 黃鎮廷冀傷癒後全力備戰爭牌 杜凱琹認壓力大