【英超】格連活特建功　曼聯1：1逼和愛華頓　熱刺絕殺狼隊升上第5 (00:37)

曼聯開賽20秒便有連格禁區內快速射門柱邊出界。兩分鐘，愛華頓後衛賀基迪「笠」射被曼聯門將迪基亞跳盡托出底線。10分鐘，曼聯中堅域陀連迪路夫長傳予「福仔」拉舒福特左路射門不中目標。26分鐘，福仔主射罰球被失位的愛華頓門將比克福特撲出。

曼聯於36分鐘失守，當時愛華頓右路傳中，愛華頓後衛耶利文拿及前鋒卡維特利雲一起衝門，其中後者以左手箍着欲單槌解圍的迪基亞右肩，疑因此令該西班牙籍門將最終「打空氣」，之後皮球擊中不為意的連迪路夫腳部彈入網窩，使曼聯上半場落後0：1。曼聯新星格連活特於下半場65分鐘入替連格。70分鐘，連迪路夫禁區快射越楣而出，未能將功贖罪。78分鐘，格連活特乖巧地射入近柱波扳平1：1完場。

同日熱刺作客狼隊藉翼鋒盧卡斯莫拉，於8分鐘獲中場迪利阿里助攻得手，但被敵軍艾達馬查奧爾在67分鐘扳平。補時1分鐘，此役後備上陣的基斯甸艾歷臣助攻維頓漢絕殺，令熱刺險勝2：1。熱刺與狼隊賽後分別得26和24分。

至於車路士前晚主場爆冷負般尼雖仍排第4，但已被熱刺及曼聯愈追愈近，領隊林柏特斥責麾下行軍緩慢及後場傳球太多：「我們的球迷入場支持球隊，但因球隊表現欠佳而無法興奮起來。4個後衛傳球10次，這是不應該。這不是我想執教的球隊。下輪作客熱刺，球迷亦會去捧場呢！」

其他報道：【乒乓球】奪東奧混雙資格後返港 黃鎮廷冀傷癒後全力備戰爭牌 杜凱琹認壓力大

其他報道：【馬拉松】黃尹雋破塵封35年香港紀錄 近兩月第3項港績