【乒乓球】奪東奧混雙資格後返港　黃鎮廷冀傷癒後全力備戰爭牌　杜凱琹認壓力大 (22:44)

黃鎮廷賽前3周右腳韌帶受傷，最終趕及在上周的總決賽復出，雖然「黃杜配」最終衛冕失敗，但仍收穫銅牌及東京奧運資格。二人今日傍晚返抵香港，黃鎮廷步出接機大堂時仍需持拐杖，他稱已可如常走路，用拐杖輔助以防萬一，但距離完全康復仍有兩、三個月。他表示奪得奧運資格是有驚無險，將全力投入備戰混雙：「由拿到入場券那一刻，就是奧運的開始，未來半年會積極備戰混雙，即使傷癒前不能練波，但也會加強體能。明年亦要繼續爭取佳績，務求將排名推前，有利奧運抽籤。」

杜凱琹更在鎖定奧運資格後落淚，她解釋當時的激動心情：「我們為總決賽積分努力一整年，最終如願出戰，亦是最大機會拿到奧運資格的比賽。廷哥賽前不幸受傷，行路都很困難，自己十分焦慮，唯有靠溝通補救；在8強遇上相對較弱的對手，贏波有運氣成分。」二人在明年奧運肩負獎牌希望，阿杜直言感到壓力：「希望愈大，壓力愈大，如今稍為放鬆了兩日，這星期留港訓練後，下周又要飛到北京隨國家隊集訓。」

港隊下月將赴葡萄牙出戰奧運團體資格賽，總教練陳江華直言男隊出線機會渺茫：「男隊現時奧運排名第14位，意味要在資格賽對種子球隊，將會十分難打。排第3的女隊則形勢較好，將以種子身分出戰。」

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