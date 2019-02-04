【東亞盃直擊】國足0：1負韓國兩連敗　全場零中龍射門　李鐵：下仗對港足全力爭勝 (21:40)

韓國隊相比上仗2：0挫港足，今仗強陣出擊正選有7個變動，門將趙賢祐、中堅金英權、左閘金珍洙等主力復任正選，對港足建功的黃仁範及李庭協續「擔正」，中堅金玟哉則與球會隊友、中國隊隊長于大寶對決。國足則有上仗對日本隊使出「功夫腳」的左閘姜至鵬續正選，韋世豪及李昂則因傷缺陣，中場金敬道已退隊回國養傷，前線由董學升、譚龍及曹贇定組成三叉戟攻堅，並有逾70名中國球迷隨隊入場支持。

韓國隊今晚續在釜山亞運動會綜合運動場出戰，主場之利在上半場取得逾66%控球主導賽事。12分鐘，黃仁範射門被門將劉殿座僅撲到再中楣，1分鐘後，中堅金玟哉即接應角球頭槌破網，為「太極虎」打開紀錄。及後主隊續在中前場施壓，令客軍多次傳送被搶截，難以製造攻勢，主教練李鐵在場邊表現肉緊，多次咆哮指示麾下。韓國隊在羅相浩及李英才等將未能擴大比數下，半場領先1：0。

國足換邊後8分鐘有次機會，董學升在禁區頂無人看管下射門高出，而主隊亦有李英才及金仁成先後錯失良機，姜志鵬於71分鐘阻檔對手犯規，繼上仗後再被罰黃牌。最終韓國隊在全場13次射門僅2中下，終僅以1球挫國足，後者全場更2射0中。

中國隊主教練李鐵領軍兩仗皆敗，賽後承認今次備戰時間太短，又指今場數字難以完全反映比賽，提及對日本隊時他們控球率佔優（51%）、自由球及傳中次數都較多，但最後仍是落敗：「面對日本隊和韓國隊，我們整體實力上有明顯的差距，是必須面對的問題，但直到比賽最後一刻，我們仍沒放棄，球員非常努力爭取扳平甚至取勝。下仗面對香港，我們只有一個目標，就是全力爭勝。」

另邊廂，韓國女足今日同樣旗開得勝，在較早前的女足賽事，以3：0擊敗中華台北女足，賽後兩戰4分，將於後日在釜山九德運動場與兩戰全勝的日本女足爭冠。

明報記者 余瑋 韓國釜山直擊

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