【單車世界盃】李慧詩凱林賽失利得第11　男子麥迪遜孖寶踩出今季最佳 (17:01)

昨在爭先賽達成今季分站4連勝的李慧詩，今日身披彩虹戰衣轉戰凱林賽，在首圈僅以第4名完成，跌落復活賽後，再以10.903秒首名過關。隊友李海恩則在復活賽另一小組獲第3名，未能躋身次圈。

李慧詩在次圈與俄羅斯隊老對手禾諾娃同組，二人起步時分別排在第6及第7位，新西蘭隊車手進入第4圈前率先突圍，李慧詩和禾諾娃其後發力為時已晚，李慧詩更在最後彎位被逼上鑊頂，在小組敬陪末席，禾諾娃則排尾二，雙雙無緣決賽。

李慧詩在名次賽以第5位衝線，最終名次為第11名，今季參賽4站世界盃均無緣凱林賽獎牌。她早前透露今站後將赴昆明集訓，料避戰下月在加拿大的壓軸一站世界盃，全力備戰明年2月底的世界賽。

至於昨於爭先賽決賽不敵李慧詩的東道主好手摩頓，今在凱林賽次圈另一組首名衝線，乘勇出戰在決賽，僅次哥倫比亞隊車手次名完成，摘下今站第2面銀牌。

此外，男隊主力梁峻榮/張敬樂出戰麥迪遜賽，在第11個衝刺圈以首名搶得5分，加上各有兩個衝刺圈以第2及第3位衝線，合共以15分獲第6名，寫下今季最佳，亦是2017/18年賽季白俄羅斯站奪冠後再佳戰績，為東京奧運資格搶得可觀分數。

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