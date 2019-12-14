【東亞盃直擊】時隔逾8年重返港足即慘敗　門將謝德謙自責：可以做好點 (22:09)

34歲的謝德謙時隔逾8年，再替港足出戰國際A級賽，但最終慘吞「5蛋」收場，賽後難掩失望之情，向隨隊作客球迷鞠躬致歉，受訪時亦眼泛淚光：「有緊張，始終有一段長時間沒代表港隊，自己表現真的不好，對手很有實力，唯有展望下一場。作為門將失這麼多球，自己有責任，可以做得好點，不能找任何藉口。」

時隔兩年重返港足的中堅李毅凱，今仗聯同梁諾恆、徐宏傑及唐建文組成華人防線。李毅凱賽後亦稱百感交集：「重返港隊當然開心，但同時為輸0：5失望，反映我們準備欠佳，對手實力亦高很多，今仗是很好學習經歷。開賽入局不夠對手快，集中度亦不足，我們在30分鐘內已失3球，打擊很大，信心受損。跟日本隊實力差距有多大，球員比賽時是感受到，我們會再努力改善。」

中場陳肇鈞承認，球隊今仗踢得較進取，結果在上半場連失多球「輸壞頭」，但稱：「雙方實力明顯差一個級別，但輸5球只是過渡期，香港足球要進步，要看球員是否有用球能力組織進攻，希望教練續以這班球員為骨幹，從而磨合默契繼續進步。」

港足主教練麥柏倫承認，面對行軍迅速的日本隊銳利進攻，是日是不順利的一天，並稱日本球員的比賽節奏，遠高於港超水平。他解釋，8天內踢3仗，必須輪換才可應付這種節奏快及高水平的賽事。

明報記者 余瑋 韓國釜山直擊

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