【東亞盃直擊】港足0:5慘負日本兩連敗　港迷未氣餒高呼下場贏國足 (20:33)

相關報道：【東亞盃直擊:半場更新】港球迷釜山撐港足撼日本 揮舞「光復香港」旗遊行抵球場

港足在上半場全場受壓，被日本隊的菅大輝及田川亨介各建一功，加上小川航基梅開二度，半場落後0：4。換邊後，港足換入羅梓駿及19歲小將孫銘謙，除了門將袁皓俊及翼鋒鍾偉強，其餘21名港足球員已在今屆賽事登場。55分鐘，港足出現最接近的入球機會，去年曾在亞冠盃射破日職柏雷素爾大門的鄭展龍，在禁區頂扣過兩名日本守將起腳施射，惟中楣彈出不入。日本隊保持不失球後，效力日乙水戶蜀葵的22歲前鋒小川航基，於58分鐘門前頂入完成帽子戲法，及後未有改寫比數下，港足最終以0：5大敗。賽後港足兩戰皆北，敬陪末席，仍未取得入球，下周三於最後一場對中國隊合演「中港大戰」，賽後球迷未有氣餒，向港足眾將高呼下周「贏中國」。日本隊則兩戰全勝升榜首，東道主韓國隊於明晚鬥中國隊。

明報記者 余瑋 韓國釜山直擊

其他報道：【單車世界盃】先破亞洲紀錄再奪金 李慧詩澳洲站延續爭先賽不敗

其他報道：【NBA:有片】高比拜仁路過車禍現場 化身「美版王喜」落車指揮交通