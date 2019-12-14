【單車世界盃】先破亞洲紀錄再奪金　李慧詩澳洲站延續爭先賽不敗 (18:52)

港隊今日於場地單車世界盃布里斯班站登場，焦點車手李慧詩在爭先賽200米資格賽，以10.387秒推前自己去年創下的亞洲紀錄，並以首名直入16強。隊友李海恩以10.955秒排20，其後於首圈敗予意大利隊車手，無緣16強。李慧詩緊接掃走美國隊車手，進入3場2勝制的8強後，再以場數2：0挫烏克蘭隊車手。她在4強輕取俄羅斯隊的禾諾娃後，在決賽遇上澳洲隊車手摩頓，最終毋懼對方主場聲勢，仍以直落兩場大熱封后，延續逾一年半爭先賽不敗威勢。

李慧詩預料棄戰明年的壓軸一站，今仗旨在與摩頓較量為奧運準備，最終輕鬆封后，更是參戰4站以來，袋走全部爭先賽金牌，明日轉戰凱林賽（又稱競輪賽），力求此項今季首面獎牌。

而梁寶儀改與逄瑤拍檔，在女子麥迪遜賽擦出火花。二人憑突圍超越主車群一圈，搶得20分，加上之前兩個衝刺圈獲第4名，以22分僅負美國隊組合，以「梗頸四」畢業，是港女隊歷來世界盃最佳成績。

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