【東亞盃直擊:半場更新】港球迷釜山撐港足撼日本　揮舞「光復香港」旗遊行抵球場 (19:32)

港足相比上仗0：2不敵韓國隊，今仗只有隊長黃洋、徐宏傑及唐建文3人續任正選，門將起用謝德謙，補選的李毅凱及辛祖、聯同鄭展龍、梁諾恆、陳肇鈞、鞠盈智及羅拔圖齊「擔正」。日本隊更悉數更換11名對中國隊的正選，應屆日職最有價值球員（MVP）仲川輝人，聯同最佳青年球員田中碧等，首次替「藍武士」上陣。而9年前代表日本隊在東亞盃對港足田中鬥莉王，在場邊擔任電視台客席主持。

日本隊平均年齡僅22.91歲，屬4隊之中最低，比27.65歲的港足年輕4.74歲，甫開賽仲川輝人即表現活躍，憑速度優勢頻頻傳中，令港足門前風聲鶴唳。4分鐘，港足中場鞠盈智搏得罰球，經一輪混戰，鄭展龍在右路禁區頂遠射高出。及後日本隊佔盡優勢，在7分鐘打開紀錄，仲川輝人傳中，唐建文解圍不遠，左翼衛菅大輝第一時間勁射破網。7分鐘後，「藍武士」憑一次角球攻勢，田川亨介力壓唐建文頭槌頂成2：0。日本隊其後續主導控球權，另一鋒將小川航基於25分鐘及完半場前梅開二度，港足上半場捱打下落後0：4。

而香港球迷組織「香港力量」及一眾港足球迷，繼此前在雅加達、烏蘭巴托、金邊後，再次隨港足出征作客出戰。今日傍晚於比賽前一小時，約有50名球迷於球場鄰近的地鐵站外聚集，遊行至釜山九德運動場，除了高舉為港足打氣的橫額和頸巾，更揮動「光復香港，時代革命」的旗幟，有球迷還穿上印有這句口號的韓文版T恤，並於比賽前在場內合唱「願榮光歸香港」。

香港球迷Frank稱，自港足去年底晉身決賽周後，已立即計劃前來釜山觀賽，至下周三賽事結束後才返港：「上一次港足參加東亞盃，我仍是學生，現已投身社會工作，想做球隊的第12人，打氣聲大過日本球迷。」他今次還帶同一名有留意香港足球的球迷藤井智也一同觀賞，後者是今夏掛靴的前港腳麥基粉絲，今次他為獲贈麥基的海報而表現興奮，亦想借今次機會替香港人加油，但笑言今仗支持的還是日本隊。

明報記者余瑋 韓國釜山直擊

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