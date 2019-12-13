【東亞盃‧直擊】東亞運金牌十年再鬥日本　港將冀明仗嚴寒中「爆冷」 (21:27)

日本vs.香港 香港開電視77台、有線602台 明晚18：30直播

2009年12月12日，港足在大球場創造傳奇一刻，互射12碼擊退日本隊，勇奪東亞運金牌。事隔約十年，港足與「藍武士」現正於韓國釜山舉行的東亞盃再次交峰，明晚在預計3至5℃的嚴寒氣溫下對賽。

相比當年，港足東亞運金牌陣容現已人面全非，僅餘門將葉鴻輝一人仍在大港腳陣中。由當年屢救12碼的功勳門神，明年3月將踏入30歲，9年前為大港腳首次上陣的國際A級賽，正是在東京舉行的東亞盃，以0：3負日本隊。如今第二次參加這賽事兼再遇「藍武士」，葉鴻輝坦言對其今次大軍成員認識不深，但說：「日本隊一直貫徹短傳滲透踢法，實力在我們之上，但我們仍會以爭勝心態應戰。今晚在比賽球場作賽前操練後，覺得場地對我們有利，因場地質素並不理想，會對日本組織進攻有所影響。而他們上仗對中國隊時，正受此而發揮不太理想。」

葉鴻輝笑言，港足只剩他當年一名金牌成員在陣中是好事，「如果港足10年後仍是同一班人就不是好事，因大家都已年過30歲，而且這個賽事是很好的舞台，給青年球員汲取經驗準備接班。他們第一次參加這類大賽，相信上仗對韓國隊有上陣的小將是很寶貴經驗。」他補充，上仗對韓國隊兩個失球均是死球，需注意這方面。

至於10年前仍是學生、兩名現效力中國聯賽的港足青年球員陳俊樂及徐宏傑也指，港足奪東亞運金牌是振奮人心，「樂仔」稱：「香港隊能在體育團體項目奪冠是很令人鼓舞。今次對日本隊等亞洲強隊的機會難得，一定要盡力表現自己。」他又指球隊會續先做好防守，再靜待反擊，希望保護控球及打反擊效率方面可做得更好。「傑仔」亦說，希望今次仿效當年港足再勝日本隊，帶給香港市民一件開心事。

另邊廂，日本隊在東亞盃首仗2：1挫中國隊旗開得勝，在下周三將大戰韓國隊，明晚面對港足料作一定輪換。今屆仍未亮相的新科日職最有價值球員（MVP）仲川輝人，以及日職最佳青年球員田中碧等奧運適齡小將，均有機會上陣。翻查資料，港足對上4次在國際A級賽面對日本皆落敗而回，包括分別在2003年及2010年東亞盃負0：1及0：3。

明報記者余瑋 韓國釜山直擊

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